Papierkreislauf bei Zimmermann – Erfolgreich nachhaltig seit 151 Jahren

Vor fast 80 Jahren wurde Zimmermann als Tochterunternehmen in die Rondo Ganahl Aktiengesellschaft eingegliedert, wo seither innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe der Papier-Kreislauf geschlossen wird. Das gesammelte Altpapier wird in der unternehmenseigenen Papierfabrik in Frastanz (Vorarlberg) wieder zu hochwertigem Wellpappe-Rohpapier aufbereitet. In den Rondo-Wellpappewerken werden daraus umweltfreundliche, innovative Verpackungen hergestellt, die maßgeschneidert auf die Wünsche der Kunden angepasst sind, und nach Gebrauch durch das Papier-Recycling wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.