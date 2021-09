Jury übernimmt im Prozess gegen Ex-Superstar R. Kelly

New York – Im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly (54) müssen nun die Geschworenen über Schuld oder Unschuld des früheren Pop-Superstars entscheiden. Nach Beendigung der Abschlussplädoyers hat Richterin Ann Donnelly die sieben Männer und fünf Frauen der Jury am Freitag in New York über ihre anstehende Aufgabe. Danach begann die Jury mit ihren Beratungen. Wie lange diese dauern werden, ist im Voraus nicht abzusehen, es gibt keinerlei zeitliche Vorgaben.