116 Mio. Euro für sozialen Wohnbau in Tirol

Innsbruck – Die Wohnbauförderung hat jetzt 33,2 Millionen Euro an Wohnbauförderungsmitteln genehmigt. Davon fließen 22,4 Mio. Euro in den Neubau von Wohnungen und 10,8 Millionen in Sanierungsvorhaben. Darüber hinaus wurden 82,9 Millionen Euro für den Neubau zahlreicher Projekte im gemeinnützigen Wohnbau freigegeben – also insgesamt 116 Mio. Euro.