BKH Schwaz leitet Energiewende ein

Das Herzstück der Gebäudetechnik im BKH ist die neue Energiezentrale. Sie ist seit einigen Monaten in Vollbetrieb und wurde gestern von Gesundheitslandesrätin Annette Leja offiziell eröffnet: „Das BKH Schwaz ist ein Vorbild für Tirols Krankenanstalten und geht mutig voran in eine klimafreundliche Zukunft.“ LR Leja ist beeindruckt, was durch großes Engagement auch in einem solch „energieintensiven Betrieb“ möglich ist.