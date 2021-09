Fünf Monate Gefängnis für Tiroler wegen angedrohter Ohrfeige

Dass auch verbale Entgleisungen ins Gefängnis führen können, musste der Vorarbeiter eines Bautrupps am Landesgericht feststellen. Dort war der Unterländer wegen gefährlicher Drohung angeklagt. 2016 schon wegen Raubes vorbestraft, hatte der 31-Jährige wieder zurück in die Gesellschaft gefunden und arbeitete mitsamt Fußfessel für eine Bau­firma. Im August war sein Lkw dann unerlaubt vor einem Innsbrucker Haus abgestellt worden, was dem Vorarbeiter eine verbale Schelte des Hausmeisters einbrachte. Der Vorarbeiter war sich keiner Schuld bewusst, bellte zurück und drohte dem Hüter des Hauses auch noch eine „Watschn“ an. Solle er halt die Polizei holen. Gesagt, getan. Bittere Konsequenz: Er verlor erst die Fußfessel und wanderte zurück in die Zelle. Im Prozess wurde zudem erklärt, dass der Strafrahmen für so eine Drohung bei ihm aufgrund Rückfalls schon bei 18 Monaten Haft läge. Da erschienen dem Gericht fünf Monate unbedingt­e Haft noch als milde. „Milde? Ja wenn Sie meinen, Frau Rat!“, seufzte der Verurteilte.