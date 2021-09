Wahlen in OÖ und Graz: Keine Gefahr für die VP-Titelverteidiger

Linz, Graz – In Deutschland, dort wird am morgigen Sonntag der Bundestag gewählt, ist nicht klar, wer letzten Endes stimmenstärkste Partei werden wird. Zuletzt lag die SPD in den Umfragen konstant voran. Dieses Spannungselement fehlt bei der Landtagswahl in Oberösterreicht und bei der Gemeinderatswahl in Graz. Bei beiden Wahlgängen werden die Titelverteidiger, also Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeister Siegfried Nagl dafür sorgen, dass ihre ÖVP klar stimmenstärkste Partei bleibt. Die ÖVP in Oberösterreich wird zuletzt in Umfragen mit 38 bis 39 Prozent ausgewiesen. Die Grazer ÖVP mit 35 Prozent.