Bürgermeister Kurz wird in Ischgl wieder antreten

BM Werner Kurz tritt bei der Gemeinderatswahl 2022 an.

Ischgl – „Ich stelle mich gerne nochmals der Wahl“, erklärte der amtierende Bürgermeister von Ischgl, Werner Kurz, diese Woche gegenüber dem Gemeindevorstand und Gemeinderat. Aus den Reihen der Mandatare habe er ein positives Echo vernommen. „Die Bevölkerung hat mich ebenfalls bestärkt, diesen Schritt zu tun“, sagte Kurz, der im Mai seinen 60. Geburtstag feierte. Spekulationen, wonach er zwei Jahre nach der GR-Wahl 2022 seinen Rücktritt einreichen könnte, erteilt er eine klare Absage: „Ich bin nicht bekannt dafür, dass ich halbe Sachen mache. Also strebe ich auch eine volle Gemeinderatsperiode an.“ Bei der Wahl 2016 erzielte Kurz – er war einziger Bürgermeisterkandidat – einen Anteil von 87,3 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Kurz war Mathe- und Physiklehrer an der NMS Paznaun, bevor er 2010 den Bürgermeistersessel eroberte. Zuletzt habe er vieles überlegt und abgeklärt, bevor seine Entscheidung zur neuerlichen Kandidatur reifte. Schließlich sei er in einem Alter angekommen, „in dem manche an den Ausstieg aus dem Berufsleben denken“.