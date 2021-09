Interessenskonflikt? Fernwärme heizt politische Diskussion in Kundl an

Kundl – Wo beginnt für einen Bürgermeister ein Interessenkonflikt? Diese Frage wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kundl aufgeworfen. Auslöser war der Prüfbericht des Landesrechnungshofes, in dem – wie berichtet – bemängelt wird, dass Bürgermeister Anton Hoflacher (Bürgermeisterliste) Geschäftsführer und Vertreter der Gemeinde in einer Person bei der Jahreshauptversammlung der Fernwärmegesellschaft ist. Das wird geändert, erklärte der Gemeindechef – künftig wird in dem Fall einer der Vizebürgermeister die Marktgemeinde vertreten. „Das läuft dann wie bei der Jahresrechnung der Gemeinde ab“, sagte Hoflacher.