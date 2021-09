Der Glungezer als „Heli-Port“ für René Benkos Hubschrauber?

Innsbruck – Noch bis zum 18. Oktober wird die Start- und Landepiste am Innsbrucker Flughafen generalsaniert. Deshalb ist er gesperrt. Die Sperre trifft auch den privaten Flugverkehr wie Hubschrauberflüge. Deshalb werden in der Umgebung Ausweichen gesucht.

Aber das mit den Außenlandungen ist so eine Sache: Außenabflüge sind nach dem Luftfahrtgesetz bewilligungspflichtig. Wie der Bürgermeister von Tulfes, Martin Wegscheider, gegenüber der TT bestätigt, hat das Management des Tiroler Immobilieninvestors René Benko jetzt an fünf Tagen um Zwischenlandungen am Parkplatz vor der Tulfer Hütte am Glungezer angesucht.