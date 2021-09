Ein Luchs, drei Bären und elf Wölfe in Tirol nachgewiesen: Risse verdoppelt

Im Mai dieses Jahres lief in Eben am Achensee ein Wolf vor die Linse einer Wildtierkamera. © Land Tirol

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Viele Bauern bringen dieser Tage ihr Vieh von den Hochweiden zurück ins Tal. Nicht wenige haben heuer schon frühzeitig abgetrieben, weil auf oder nahe den Almen Tiere von einem Beutegreifer getötet wurden. 295 Schafe rissen diese laut Statistik des Landes Tirol heuer bis einschließlich 22. September. Das sind bereits jetzt mehr als doppelt so viele wie im November des Vorjahres (140). Auch die Zahl der genetisch nachgewiesenen Wölfe, Bären und Luchse stieg weiter an. Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten, sagen Experten, weil etwa die Raubtier-Populationen in den angrenzenden Regionen größer werden. Über den Umgang mit der Situation wird nach wie vor kontrovers diskutiert.

Seit Anfang des Jahres wurde das Erbgut von elf verschiedenen Wölfen bei 64 genommenen Proben, im Vorjahr waren es bis November insgesamt acht Individuen. An zwölf Proben wurde die DNA von drei Bären und damit von so vielen verschiedenen Tieren wie nie zuvor entdeckt. Wölfe waren für 80 Prozent der gerissenen Schafe verantwortlich, der Rest geht auf das Konto von Bären. Spuren eines Luchses wurden an einem toten Reh gefunden.

Bilder und ein Video eines Bären wurden im Juni in Fiss gemacht. © privat

Besonders der Wolf und die von ihm verursachten Schäden, lassen die Volksseele immer wieder überkochen. Dass die Zahl der durch Tirol streifenden Individuen ansteigt, zeige nur, dass eine „Entwicklung, die seit vielen Jahren stattfindet, vermehrt bei uns ankommt. Und so wird es auch weitergehen“, sagt Martin Janovsky, der Beauftragte des Landes für große Beutegreifer. „Die Quellpopulationen rundherum wachsen. Exponentiell. Etwa in Graubünden. Allein im Trentino gab es im Vorjahr 17 Rudel.“ Je mehr Tiere es gibt, desto mehr Tiere können auch wandern. Bislang ziehen sie durch Tirol lediglich durch, nur eine Wölfin war länger als sechs Monate innerhalb der Landesgrenzen und galt laut Janovsky deshalb als „resident“. „Hinweise, dass sich bei uns Paare oder Rudel gebildet haben, gibt es nicht. Möglich ist das grundsätzlich aber schon.“

Bei Bären sieht das anders aus, dass diese sich in den heimischen Wäldern und Bergen fortpflanzen ist äußerst unwahrscheinlich, sagt der Beutegreifer-Beauftragte. Denn bei dieser Gattung würden sich fast ausschließlich nur junge Männchen auf Wanderschaft begeben. Dass heuer so viele Individuen wie nie zuvor nachgewiesen wurden, hat „ähnliche Gründe wie beim Anstieg der Wölfe, aber eine völlig andere Dynamik“, meint Janovsky. In der nahe gelegenen Population im Trentino gebe es viel Nachwuchs. „Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass Jungbären zu uns kommen.“ Nicht aber so stark wie bei den Wölfen. Und Fortpflanzen werden sie sich in naher Zukunft auch nicht. Die ebenfalls zu den großen Beutegreifern gehörenden Luchse werden auch „zunehmend nachgewiesen“, sagt Janovsky. Da diese Tiere zwar Schafe reißen können, dies aber seltener tun, „geht das Thema unter“.

Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, berichtet, dass die Verunsicherung in der Bauernschaft nach diesem Almsommer mit einer Rekord-Zahl an Rissen groß ist. „Sie haben Angst um die Tiere und um die Zukunft der Almwirtschaft. Es kommt ein Eindringling von außen, sich gegen ihn mit legalen Mitteln wehren geht aber nicht.“ Wenn nicht rechtzeitig und richtig reagiert werde, drohe ein Höfesterben, weil viele Landwirte aufgeben. „Wir müssen den Wolf managen dürfen“, sagt Hechenberger. Und meint damit, dass er geschossen werden dürfen soll.

In Vorderhornbach wurde bereits im Februar ein Luchs fotografiert. © Land Tirol

Um den Umgang mit so genannten Problemtieren zu regeln, rief das Land Tirol heuer ein Expertengremium ins Leben, das – in Ausnahmefällen – eine Entnahme empfehlen kann. Bei der bislang einzigen Sitzung der Kommission wurde darauf verzichtet. Das war besonders von Vertretern der Landwirte kritisiert worden.

„Ein Abschuss oder drei oder vier bringen nichts“, sagt hingegen Christian Pichler, Beutegreifer-Experte der Naturschutzorganisation WWF. Immer neue Tiere würden folgen, das Kernproblem, nämlich das gerissene Nutzvieh, weiter bestehen. „Die viel diskutierte Frage, ob der Wolf in Tirol Platz hat und bleiben kann, hat sich schon längst beantwortet.“ Den von der Europäischen Union vorgegebenen hohen Schutzstatus ändern zu wollen, sei zwar ein „in einer Demokratie legitimes Bestreben“ von gewissen Politikern und Bauernvertretern. Allerdings würde das, selbst bei Erfolg, noch Jahre dauern. „Das ,Sand in die Augen der Landwirte‘-Streuen muss aufhören, die Positionen des wolfsfreien Tirols aufgegeben werden.“ Pichler fordert höhere Investitionen in Herdenschutzmaßnahmen. „Um nicht wieder unvorbereitet in eine Almsaison zu gehen.“