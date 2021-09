Massiver Wasserrohrbruch in Innsbruck: Innerkoflerstraße gesperrt

Innsbruck – Gegen 5 Uhr ging Samstagfrüh bei der Leitstelle ein Notruf ein: Die Innerkoflerstraße bei der Innsbrucker Klinik stand unter Wasser. Der Grund: ein massiver Wasserrohrbruch an einer Haupttransportleitung. Mehr als 1000 Liter pro Sekunde traten aus. Die Straße wurde von den Wassermassen schwer beschädigt.

"Wir sind sofort ausgerückt und haben die Ringrohrleitung – die größte, die wir in Innsbruck haben – an der Stelle abgesperrt", sagte Eckart Pichler von der IKB gegenüber der Tiroler Tagezeitung Online. Nachdem der Wasserfluss gestoppt war, starteten die Aufräumarbeiten. Dennoch kam es zu massiven Straßenschäden in der Innerkoflerstraße.