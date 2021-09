Opel Insignia: Raumgleiter zum Reisen und Laden

Der knapp fünf Meter lange Insignia ST begeistert mit einer geradezu elegant gezeichneten Kombi-Linie und steckt auch richtig was weg.

Innsbruck – Aktuelle Themenschwerpunkte zum Automobil – fokussiert auf künftige Antriebe oder Multimedialösungen – können manchmal auch am Käuferinteresse vorbeigehen. Für die meisten Kunden sind an einem Auto nämlich weiterhin vor allem folgende Faktoren interessant: Alltagsnutzen, Komfort, Verlässlichkeit und kalkulierbare Kosten.

Der gerade überarbeitete Opel Insignia repräsentiert so einen Alltagshelden für gesteigerte Ansprüche. Speziell als Sports-Tourer-Kombi schon bislang ein Fall für die bis zu fünfköpfige Familie oder berufliche Langstreckenfahrten zeigt der Rüsselsheimer, auf welchem Niveau die gehobene Mittelklasse mit konventioneller Verbrennertechnik heutzutage steht.

Kein Wunder: Mit dem aktuellen Insignia wollte Opel diesmal den Premiumherstellern in jeder Hinsicht ernsthaft die Stirn bieten. Dies drückt schon das Design des knapp fünf Meter langen Kombis aus. Elegant fließen die Linien. Eine Chromspange zieht sich dabei vom oberen Fensterrahmen bis zu den Rückleuchten – sehr schön gemacht. Lohn der aerodynamischen Feinarbeit: ein cw-Wert von nur 0,25. Die neue Front trägt nun adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer serienmäßig (Business). Ein Erlebnis in der Nacht.

Auch im Innenraum empfängt die Insignia-Insassen eine Atmosphäre aus Raumfülle und Qualität. Dass der große Opel in Deutschland gern von Vielfahrern genützt wird, ist ja kein Geheimnis. Die Rüsselsheimer trugen dem nicht nur mit nahezu perfekter Sitzposition und Ergonomie, sondern auch mit optionalen Ergo-Aktiv-Sitzen Rechnung. Diese sind nicht nur üppig dimensioniert, sondern lassen sich auch an mehreren Stellen auf Tastendruck an die Körperstatur anpassen. Ein erster Schritt zum perfekten Reisewagen, der durch das Insignia-Fahrwerk und den im Testwagen verbauten 174-PS-Diesel ergänzt wird.