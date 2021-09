Versorgungskrise in Großbritannien: Johnson vor Kehrtwende

Leere Regale in britischen Supermärkten sind keine Seltenheit.

London – Massive Lieferprobleme bei Benzin und Lebensmitteln zwingen die Regierung in Großbritannien offenbar zu einer abrupten Kehrtwende. Wie britische Medien am Samstag übereinstimmend berichteten, will Premierminister Boris Johnson nun doch mithilfe von Ausnahmeregelungen Tausende ausländische Lastwagenfahrer ins Land holen, um der akuten Krise Herr zu werden.