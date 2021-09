Offiziell: Raiders und Vikings stiegen in die European League ein

Die Raiders und die Vikings treffen 2022 in der European League of Football aufeinander.

Wien - Österreichs Football-Branchenführer gehen 2022 in der kontinental ausgetragenen European League of Football an den Start. Das gaben Meister Raiders Tirol und die Vienna Vikings am Samstag bekannt. Mit dem Beitritt der beiden Teams spielen die ersten Vertreter aus Österreich in der nun zehn Teams umfassenden Liga. Ansonsten sind dort Mannschaften aus Deutschland, Spanien und Polen vertreten.