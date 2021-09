Auto fuhr in Almabtriebsgruppe: Sechs Verletzte in Hippach

Hippach – Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag während des Almabtriebs vom Hochschwendberg in Richtung Hippach. Gegen 13 Uhr trieb ein Bauer mit Helfern gerade das Vieh ins Tal, als plötzlich das Auto eines 78-jährigen Lenkers ein hinter dem Almabtriebszug fahrendes Begleitfahrzeug rammte. Der Wagen rollte durch die Menschengruppe und die Kuhherde und prallte schließlich gegen eine Begrenzungsmauer. Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.

Nachdem zuerst von sieben Verletzten die Rede gewesen war, korrigierte die Polizei am späteren Nachmittag die Angaben: Es wurden die beiden Pkw-Insassen sowie vier weitere Personen verletzt. Eine 17-Jährige, ein 39-Jähriger sowie der 78-jährige Lenker und seine 82-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Schwaz geflogen, der 39-Jährige in die Innsbrucker Klinik. Das Ehepaar wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht.