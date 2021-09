Auto fuhr in Almabtriebsgruppe: Sieben Verletzte in Hippach

Hippach – Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag bei einem Unfall während des Almabtriebs vom Hochschwendberg in Richtung Hippach. Ein Auto, in dem zwei Personen saßen, fuhr gegen 13 Uhr in das Ende des Zuges und prallte anschließend gegen eine Begrenzungsmauer. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.