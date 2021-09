Auto fuhr in Almabtriebsgruppe: Sechs Verletzte in Hippach

Hippach – Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag während des Almabtriebs vom Hochschwendberg in Richtung Hippach. Gegen 13 Uhr trieb ein Bauer mit Helfern gerade rund 20 Kühe ins Tal, als plötzlich das Auto eines Deutschen (78) ein hinter dem Almabtriebszug fahrendes Begleitfahrzeug rammte. Der Wagen rollte durch die Menschengruppe und die Kuhherde und prallte schließlich gegen eine Begrenzungsmauer. Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an der Bremse.