Highlights und Tore im Video: Wörgl gewinnt Verfolger-Duell in Schwaz

Schwaz - Der SV Wörgl hat Tabellenplatz zwei in der 11. Runde der tt.com Regionalliga Tirol gefestigt. Die Wörgler setzten sich auswärts beim SC Schwaz mit 3:2 durch. Dabei machten es die Gäste unnötig spannend. Nach einer Stunde Spielzeit lag die Truppe von Coach Denis Husic bereits mit 3:0 in Führung, in Folge ließen die Wörgler aber zahlreiche Top-Möglichkeiten ungenützt. So witterten die Hausherren noch einmal ihre Chance, der 2:3-Anschlusstreffer in der 88. Minute kam allerdings zu spät, um noch einen Punkt in Silberstadt Arena zu erobern.