11. Spieltag in der tt.com Regionalliga Tirol: Während der SV Telfs souverän an der Spitze thront und als Herbstmeister bereits feststeht, matchen sich dahinter gleich mehrere Teams um Platz zwei. Im direkten Duell treffen heute der SC Schwaz und der SV Wörgl aufeinander. Mit uns seid ihr beim Schlager der Runde via Livestream mit dabei!