Auto geriet in Gegenverkehr: Drei Tote bei Frontalkollision in Bayern

Nürnberg – Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf einer Bundesstraße in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei Mittelfranken in Nürnberg mit. Demnach stießen bei dem Unglück am Feritagnachmittag auf der Bundesstraße 2 bei Weißenburg zwei Autos frontal zusammen.