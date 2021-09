Deutscher Botschafter zum Wahlausgang: Berlin wird Rolle in EU treu bleiben

Beruhigen will Beste all jene, die befürchten, dass mit dem Abschied von Angela Merkel von der Kanzlerschaft Deutschland seine Rolle in Europa weniger ernst nehmen könnte. Merkel habe viel Wert darauf gelegt, die EU zusammenzuhalten, und an diesem Anspruch Deutschlands werde auch der Wechsel an der Regierungsspitze nichts ändern, obwohl es nicht leichter werde.