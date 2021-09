Nassereith – Schwer gestürzt ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer (47) auf der Mieminger Straße (B189) in Nassereith. In einer langen Rechtskurve war das Fahrzeug plötzlich nach hinten weggerutscht – der 47-Jährige schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen ein entgegenkommendes Auto. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Rettung brachte ihn ins Zammer Krankenhaus. (TT.com)