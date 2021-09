ÖVP verteidigt Platz 1 bei OÖ-Wahl klar, FPÖ knapp vor SPÖ, MFG überrascht

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer in Jubelstimmung im ÖVP-Wahlzentrum in Linz.

Linz – Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Oberösterreich klar Platz eins behauptet. Laut einer aktualisierten Hochrechnung der ARGE Wahlen (16.45 Uhr/Auszählungsgrad 16 Prozent) kommt die Volkspartei auf etwa 37 Prozent. Gegenüber 2015 bedeutet dies nur ein minimales Plus. Platz 2 geht an die FPÖ (20,3 Prozent) vor der SPÖ (18,7) und den Grünen (11,8). Die Impfskeptiker MFG ziehen mit 7 Prozent in den Landtag ein, die NEOS können mit 4,2 Prozent auf den Einzug hoffen.