ÖVP verteidigt Platz 1 bei OÖ-Wahl klar, FPÖ knapp vor SPÖ, MFG im Landtag

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer in Jubelstimmung im ÖVP-Wahlzentrum in Linz.

Linz – Bei der Landtagswahl in Oberösterreich war auch am Sonntagabend der Einzug der NEOS noch nicht ganz gesichert. Eine aktualisierte Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA (18.40 Uhr/Auszählungsgrad 56 Prozent) sah die Pinken bei 4,04 Prozent. SORA/ORF (Auszählungsgrad 60 Prozent) wies die NEOS mit 4,1 Prozent aus. Die ÖVP verteidigte klar Platz 1 und legte mit 37,7 Prozent (ARGE) etwas zu. Fix im Landtag sind die Impfskeptiker MFG mit 6,7 (ARGE) bzw. 6,3 Prozent (SORA).

Ob die NEOS den Sprung in den Landtag schlussendlich schaffen oder nicht, wird wohl frühestens nach Vorliegen von Ergebnissen aus Linz absehbar sein. 2015 waren die Pinken mit 3,47 Prozent an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert. Klar übersprungen hat diese am Sonntag hingegen die Liste MFG ("Menschen-Freiheit-Grundrechte") bei ihrem erstmaligen Antreten.