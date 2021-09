Konkurrenz erhöhte Druck: FC Wacker sollte beim GAK nachlegen

Mit der Sonntags-Matinee kann sich Alexander Joppich zwar nicht so richtig anfreunden, aber letztlich ist dem 26-Jährigen egal, wann angepfiffen wird, Hauptsache er spielt. Auch heute wird der kampfstarke Verteidiger, der so wie Florian Kopp bislang keine Liga-Minute verpasste, gegen die Rotjacken von Beginn an verteidigen. Die Kampfkraft und Verlässlichkeit der beiden FCW-„Marathon-Männer“ ist gegen die Grazer ebenso gefragt wie die Torgefährlichkeit Ronivaldos. Bei den Tirolern fehlen die verletzten Stammspieler Lukas Hupfauf und Fabio Viteritti, beim GAK sind sieben Kaderspieler verletzt. „Die stellen immer noch eine sehr starke Mannschaft. Allein dass sie es geschafft haben, im Sommer Stürmer Jürgen Peham von Amstetten zu holen, zeigt deutlich, dass sie große Ziele verfolgen“, ist sich FCW-Coach Daniel Bierofka bewusst, dass heute in der Grazer Merkur-Arena der nächste Kraftakt angesagt ist.