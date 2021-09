Mann brach in Kufsteiner Lokal ein und ging auf Polizisten los

Kufstein – Mit einem rabiaten Einbrecher bekamen es in der Nacht auf Sonntag Polizisten in Kufstein zu tun. Kurz nach Mitternacht schlug der 42-Jährige die Eingangstür eines Lokal ein. Noch während er den Innenraum verwüstete, traf eine Streife ein. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, wehrte sich der Österreicher so vehement, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.