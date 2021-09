Hochrechnungen sehen SPD knapp vor CDU/CSU, Grüne abgeschlagen

SPD-Kandidat Olaf Scholz (l.) erklärte in seiner ersten Reaktion, dass die Wähler einen „Wechsel in der Regierung“ wollten und er nun Kanzler werden wolle. CDU-Kandidat Armin Laschet sagte, dass er trotz des schwachen Abschneidens versuchen wolle, eine unionsgeführte Regierung zu bilden.

Berlin ‒ Starke Zugewinne für die Sozialdemokraten, massive Verluste für die Union, aber noch keine klaren Verhältnisse: Die CDU/CSU von Armin Laschet und die SPD von Olaf Scholz liefern sich bei der Bundestagswahl ein enges Rennen. Die Union stürzt nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel auf ein Rekordtief, liegt nach ersten Hochrechnungen aber nur knapp hinter der SPD, die in Umfragen zuletzt deutlich vorne war. Die Grünen erobern den dritten Platz vor FDP, AfD und Linken. Die SPD beansprucht nun die Regierungsbildung für sich. Die Union hält ihrerseits die Option einer Koalition mit Grünen und FDP für möglich.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sah umgehend einen "Regierungsauftrag". "Die SPD ist wieder da", sagte er im ZDF. "Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird." Scholz selbst hat sich hocherfreut über das Abschneiden seiner Partei geäußert. „Das ist ein großer Erfolg.“ Viele Wählerinnen und Wähler hätten deutlich gemacht, dass sie einen „Wechsel in der Regierung“ wollten und dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heißen solle.

Der CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet will trotz des schwachen Abschneidens versuchen, eine unionsgeführte Regierung zu bilden. "Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Und deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden", sagte er. Zugleich sagte Laschet: "Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein." CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak brachte unterdessen eine "Jamaika-Koalition" ins Gespräch. Man könnte mit Grünen und FDP regieren.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lobte das Abschneiden ihrer Partei als das "historische beste Ergebnis". "Wir sind erstmals angetreten, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten", sagte Baerbock bei der Wahlparty ihrer Partei in Berlin. "Wir wollten mehr", räumte sie ein. Das habe nicht geklappt, auch aufgrund eigener Fehler – ihrer Fehler, wie sie präzisierte. "Dieses Land braucht eine Klimaregierung", betonte Baerbock, die mit "Annalena"-Sprechchören empfangen wurde. "Dafür kämpfen wir jetzt weiter mit euch allen."

Der stellvertretende Bundesvorsitzender der FDP, Wolfgang Kubicki, betont in der ARD: "Wir wollen mitregieren. Wir sind zu Gesprächen bereit." Die Präferenz für Jamaika sei offensichtlich, doch sei die Partei auch offen für andere Konstellationen.

Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel sieht sich durch das Ergebnis der Bundestagswahl in ihrem Kurs bestätigt. "Den ganzen Unkenrufen zum Trotz" sei ihre Partei diesen Sonntag nicht aus dem Bundestag herausgewählt worden, sondern habe "ein sehr solides Ergebnis eingefahren", sagte Weidel am Sonntagabend in der ARD.