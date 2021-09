Impfskeptiker MFG von Erfolg in OÖ überrascht, ÖVP und Grüne zufrieden

Linz – Der Einzug der Impfgegner MFG mit über sieben Prozent in den Landtag hat bei den anderen Parteien Ernüchterung ausgelöst. Dem Spitzenkandidaten der Liste MFG (Menschen Freiheit Grundrechte), Joachim Aigner, waren Freude und auch ein wenig Überraschung ins Gesicht geschrieben: Der Erfolg sei "sicher dem geschuldet, dass wir als Team viel unterwegs waren, wir haben über 100 Wahlveranstaltungen gemacht". Man wolle sich im Landtag um das Corona-, aber auch um andere Themen kümmern.

📽️ Video | MFG schafft überraschend Einzug in den Landtag

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) war zufrieden mit dem Ergebnis. "Ich bin sehr dankbar, dass wir, obwohl zwei Parteien mehr in den Landtag gekommen sind, als Erster dazugewonnen haben und als erste Kraft so stark sind wie zweite und dritte gemeinsam", sagte er. Den überraschenden Erfolg der Impfskeptiker MFG deutete er als Zeichen dafür, dass es Skepsis in der Bevölkerung gebe.