Unbekannter brach bei rüstiger Seniorin in Kirchdorf ein: Schmuck und Geld gestohlen

Kirchdorf i. T. – Ein Einbrecher hat eine sehr rüstige, allein lebende Seniorin (85) in Kirchdorf um einen fünfstelligen Betrag „erleichtert". Über eine Nebeneingangstür hatte er sich in die Wohnung der 85-Jährigen geschlichen und sämtliche Räume durchsucht. Dabei erbeutete er Goldschmuck, Uhren, Bargeld und diverse Ausweise. Zu der Tat war es bereits am vergangenen Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr gekommen. (TT.com)