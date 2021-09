Haie suchen noch an vielen Stellen den richtigen Schlüssel

Innsbruck – Dem 2:1-Overtime-Sieg in Linz folgte am Samstagabend eine 0:3-Niederlage bei den Vienna Capitals. Folglich kehrten die Innsbrucker Haie mit zwei Zählern vom Auswärtsdoppelpack heim und mit der Erkenntnis, dass man mehr Torgefahr erzeugen muss. Denn defensiv – überragende Leistung von Goalie René Swette in Linz – sah es etwas besser aus.

„Das fünfte Match in neun Tagen haben wir in Wien am Ende auch wegen schweren Beinen und Konzentrationsfehlern verloren“, blickt O’Keefe auf das harte Auftaktprogramm, das bislang nur zu fünf Zählern führte: „Aber die Saison ist noch jung und es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Dennoch liegt in dieser Woche viel Arbeit vor uns.“ Das nächste Match steigt am Freitag in Laibach, am Sonntag kommt Rekordmeister KAC.