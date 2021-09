Kajakfahrer (48) bei tragischem Unglück in der Isel ertrunken

Matrei i. O. – Ein Kajakfahrer (48) ist am Sonntagnachmittag in Osttirol ums Leben gekommen. Der erfahrene 48-Jährige war mit dem Boot in der Isel gekentert und blieb mit dem Kopf unter Wasser zwischen zwei Felsblöcken stecken. Die Strömung trieb den Mann kurze Zeit später rund 700 Meter ab, wo ihn die alarmierte Feuerwehr bergen konnte. Für den Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät – sämtliche Versuche, ihn wiederzubeleben, misslangen.