Wirtschaftstreffen in den Bergen im Zillertal

Fügen i. Z. – Die Zillertaler Bergkulisse war der Veranstaltungsort der diesjährigen „Wirtschaftswanderung“. Nach sechs Jahren in Fieberbrunn und vier Jahren in Kitzbühel wechselte dieser Event erstmals nach Fügen ins Zillertal. Rund 280 Teilnehmer folgten der Einladung der zur Raiffeisengruppe gehörenden café+co mittlerweile zum elften Mal. Bei der Wanderung über Fügen, Geolsalm und Spieljoch stand nicht nur der Austausch zwischen Führungskräften, Politikern und Diplomaten im Fokus, sondern auch der soziale Aspekt. So wurde auch dieses Jahr für das von Günther Platter gegründete „Netzwerk Tirol hilft“ eifrig gespendet, was den Landeshauptmann dann auch sichtlich freute.