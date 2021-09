Ein Erinnerungsort in der Reuttener Südtiroler Siedlung ist geschaffen

Der Andrang zur Besichtigung der Wohnung war groß. © Mittermayr

Reutte – Kürzlich fand die offizielle Eröffnung eines Erinnerungsortes in der Südtiroler Siedlung in Reutte statt. Mit Führungen in und um die zurückgebaute Schauwohnung, mit einem Festakt und mit einer Dokumentar-Filmvorführung wurde den Besuchern einiges geboten. Die Verantwortlichen waren überrascht vom Andrang. Auf der Straße vor der Schauwohnung warteten Dutzende Interessierte.

Zur Geschichte: In 22 Tiroler Orten wurden in den 1940er-Jahren Südtiroler Siedlungen errichtet. Die meisten bestehen heute nicht mehr. Jene in Reutte ist eine der kleineren, aber auch eine, die in ihrem vollen Umfang erhalten geblieben ist. Sie ist ein eigener Ortsteil und spiegelt einen Teil der jüngeren Geschichte Reuttes wider. Die Siedlung – wie sie im Bezirkshauptort auch genannt wird – stellt ein wichtiges (Bau-) Dokument der Geschichte Nord- und Südtirols dar. Eine Wohnung wurde dem Museumsverein von der Marktgemeinde zum Rückbau in ihren ursprünglichen Zustand zur Verfügung gestellt.

Die Besucher nahmen die Gelegenheit wahr und ließen sich von Ulrich Kößler, Museumsleiter des Reuttener Museums, durch die Siedlung führen. Anschließend lud Ernst Hornstein, Obmann des Museumsvereins, zum kleinen Rundgang in die Schauwohnung, die damals etwa mit fließend Wasser und Heizung punkten konnte. Nicht nur Südtiroler Optanten kamen dort unter. Auch so mancher Einheimische fand einen Grund (z. B. Parteibuch), um in eine der Wohnungen einziehen zu können, wie Kößler schilderte.

Beim Festakt berichteten Ernst Hornstein und Kuratorin Birgt Maier-Ihrenberger darüber, was notwendig war, diese Wohnung in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen. BM Günter Salchner betonte, dass es wichtig ist, die Geschichte und das Gedenken an die schwierigen Kapitel aufrechtzuerhalten. Zuletzt wurde noch der Dokumentarfilm „Risse“ über Südtiroler Siedlungen im Allgemeinen gezeigt. (hm)