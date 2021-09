Nach Aus für Mechatronik-Studium: Uni Lienz sucht neue Identität

Lienz – Vor drei Jahren wurde der Campus Technik Lienz als Außenstelle von Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und UMIT Hall offiziell eröffnet. Der Neubau, der 13,2 Millionen Euro kostete, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen. Das Bachelor-Studium in Mechatronik zog zu wenige Studierende an. Letzten Herbst wurde die Bremse gezogen. Der Mechatronik-Bachelor wird in Lienz nicht mehr angeboten. Wer bereits begonnen hat, kann sein Studium aber fertig machen. Aktuell sind das laut UMIT acht Personen.