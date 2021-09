Strukturwandel in der Wirtschaft: „Es trifft die Schwächsten mit den stärksten Folgen“

Gottfried Tappeiner: Das liegt zum einen am demografischen Wandel. Die Baby­boomer werden in Pension gehen und es gibt weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter. Zum anderen ist es ein strukturelles Problem: Manche Ausbildungswege werden von mehr Menschen gewählt, als der Arbeitsmarkt braucht, bei anderen ist es umgekehrt. Dazu kommt der technologische Wandel. In vielen Berufen werden heut­e weniger Hilfstätigkeiten und mehr Spezialist*innen gebraucht. Denken Sie an einen Installateur, vor dreißig Jahren hat der Rohre verlegt, heute ist er beinahe ein Ingenieur. Dasselbe gilt für Elektrike­r, Mechaniker und ähnliche Sparten.