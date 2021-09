„Franz. Schwul unterm Hakenkreuz“: Neues Buch von Jürgen Pettinger

Pettinger hat sich in die Dokumente über Franz Doms vertieft. „Ich wollte ihm Stimme und Farbe zurückgeben, seine Geschichte erzählen“, schildert der Oberösterreicher die Genese seines Buches „Franz. Schwul unterm Hakenkreuz“, das dieser Tage bei Kremayr&Scheriau erscheint. Er gestaltet zuerst ein (preisgekröntes) Radio-Feature mit dem Titel „Mit einem Warmen kein Pardon. Der Fall Franz Doms“, das 2017 ausgestrahlt wird, und hält sich dafür genau an den Akt. „Aber das war die Sprache der Täter. Ich wollte die Geschichte aber dann aus seiner Sicht erzählen, weil Doms eines dieser vergessenen Opfer aus der Nazizeit ist, für die es keine Erinnerungskultur gibt“, beschreibt Pettinger. Deshalb zeichnet er die Geschichte von Franz Doms romanhaft nach und wählt einen fiktionalen Zugang, hält sich dabei aber an historisch Belegtes. „Die Nazis waren ja detailversessen, die Aufzeichnungen über Doms waren sehr umfangreich“, erzählt Pettinger. Sei es etwa, wie Doms als junger Bursch in einer Straßenbahn das erste Mal eine sexuell konnotierte Begegnung mit einem Mann hat, oder der Besuch einer Badeanstalt mit seinem Freund Kurt, der mit einer Razzia endet. „Ich wollte Franz Doms Geschichte so richtig und echt wie möglich erzählen“, so der Autor. Fast 80 Jahre nach seinem Tod bekommt Doms, mutmaßlich als Resultat von Pettingers hartnäckiger Recherche, nun auch eine Gedenkstätte im Wiener Landesgericht. Bisher hatte man ihn schlichtweg vergessen.