Tirol wird wieder Tatort: 34 Veranstaltungen beim 4. Krimifest Tirol

Dort wird das Festival am 23. Oktober um 19.30 auch eröffnet. Insgesamt 34 Veranstaltungen sind in ganz Tirol angesetzt. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren haben sich angekündigt. Marc Elsberg etwa wird am 26. Oktober im Telfer Rathaussaal seinen – ebenfalls in die Untiefen der US-Politik führenden – „Der Fall des Präsidenten“ (Blanvalet, 608 Seiten, 24,70 Euro) vorstellen. Martin Walker bringt mit „Französisches Roulette“ (Diogenes, 400 Seiten, 24,70 Euro) seinen mittlerweile dreizehnten Périgord-Krimi mit nach Tirol. Er liest am 25. Oktober in der Buchhandlung Steinbauer in Völs. Eine Premiere steht am 29. Oktober in Neustift auf dem Programm: Der Tiroler Autor Georg Haderer präsentiert seinen dieser Tage erschienenen Kriminalroman „Seht ihr es nicht?“ (Haymon, 336 Seiten, 24,90 Euro). (jole)