Nach Schlägerei am Bahnhof: Litauer hatte Stichwunde an der Schulter

Innsbruck – Schon wieder kam es am Sonntag bei einer Schlägerei am Innsbrucker Hauptbahnhof zum Einsatz von einem Messer: Laut Polizei gerieten sich gegen 21.30 Uhr mehrere Beteiligte in Bahnhofsnähe in die Haare. Nach einer verbalen Auseinandersetzung kam es zum Raufhandel.