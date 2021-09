TT-Leitartikel zur Bundestagswahl: Deutschland bleibt von der Mitte regiert

Angela Merkel wird gehen – irgendwann einmal. Das Ergebnis der gestrigen Bundestagswahl ist so knapp, dass jetzt zunächst einmal langwierige Sondierungen auf beiden Seiten und danach zähe Regierungsbildungsverhandlungen folgen. Merkel wird also, wenn ihre Amtszeit mit der Konstituierung des neuen Bundestags spätestens am 26. Oktober offiziell endet, Deutschland und damit auch Europa noch einige Zeit darüber hinaus als geschäftsführende Kanzlerin zu Diensten sein müssen.