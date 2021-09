Achensee Bundesstraße musste nach Verklausung gesperrt werden

Achenkirch – Eine Verklausung löste nach Starkregen in Achenkirch am Sonntagabend eine Überschwemmung aus: Gegen 21.30 Uhr trat im Gemeindegebiet von Achenkirch ein kleiner Bach zur „Achentaler Ache“ über die Ufer und überschwemmte die Bundesstraße an zwei Stellen. Unter Einsatz einer Baggers wurden die Verklausungen gelöst, sodass das Wasser wieder abfließen konnte.