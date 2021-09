Der FC Wacker spielt sich mit Vollgas zurück ins Mittelmaß

Innsbruck – Eigentlich begann die Sonntags-Matinee in Graz mit dem frühen Führungstreffer von Okan Aydin so ganz nach dem Geschmack der mitgereisten Wacker-Fans. Doch nach dem Schlusspfiff war die Stimmung im schwarzgrünen Lager am Boden, denn nach einem enttäuschenden Auftritt samt Fehlerfestival stand eine 1:3-Niederlage und Platz fünf in der Tabelle nach neun Runden.