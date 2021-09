Erdbeben auf Kreta forderte mindestens ein Todesopfer

Iraklion, Ankara – Mindestens ein Mensch ist bei einem starken Erdbeben auf der Insel Kreta am Montag laut Medienberichten ums Leben gekommen, neun weitere Personen wurden leicht verletzt. Drei Menschen sollen in eingestürzten Häusern verschüttet sein, berichtete die griechische Zeitung To Proto Thema. Es handle sich dabei um Gebäude nahe des Epizentrums in der Nähe der Ortschaften Arkalochori und Patsideros.