Pflichtsieg der Schwazer mit Schönheitsfehler

Siegreich in Kärnten: Tormann Alber und Medic (beide Schwaz).

Schwaz – Restlos zufrieden war Trainer Frank Bergemann gestern nicht. Zwar hatten seine Schwazer Handballer in Ferlach mit 24:19 (14:9) gewonnen und blieben damit auf Tuchfühlung mit der HLA-Meisterliga. Das große Aber: „Wir begingen einige technische Fehler, weil wir mit dem Kopf durch die Wand wollten.“ Der Deutsche bilanzierte auch deshalb nüchtern, weil mit Ferlach zwar ein unliebsamer Gegner am Feld stand, allerdings agierten die punktelosen Kärntner geschwächt: „Die waren nicht in Bestbesetzung.“ Nach Gerald Zeiners Roter Karte fehlten auch die Alternativen im Rückraum, zumal Felix Kirsten krankheitsbedingt fehlte. Als starker Rückhalt erwies sich einmal mehr Tormann Tobias Alber.