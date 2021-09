Meteoriten in Tirol: Vom Himmel und aus der Zeit gefallen

Berühren erlaubt! Zum Glück. Tagelang hatte ich mich – dieser persönliche Einblick sei erlaubt – auf diesen Termin gefreut, so als würde man als Fan einen seit Jahren heimlich angehimmelten Promi treffen. In diesem Fall ist es ein Gestein aus dem Weltall. „So etwas Altes haben Sie noch nie in der Hand gehalten“, sagt Jürgen Konzett vom Institut für Mineralogie und Petrographie der Universität Innsbruck – er untertreibt. Das Teilstück eines Eisenmeteorits, den er seit ein paar Monaten untersucht, flog etwa 4,5 Milliarden Jahre durchs Weltall. Dann fiel der Meteorit auf die Erde. Der Finder, der anonym bleiben will, sagt, er habe den ca. 4 kg schweren Brocken vor zehn Jahren bei Innsbruck entdeckt.