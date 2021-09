Innsbruck – Dass Immobilieninvestor René Benko an fünf Tagen seinen Hubschrauber am Glungezer für Starts und Landungen parken möchte, wirbelt Staub auf. Die Außenlandungen sollen während der Sperre des Innsbrucker Flughafens am Parkplatz vor der Tulfer Hütte in 1335 Metern Seehöhe erfolgen.