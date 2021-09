Jubiläums-Wirtschaftsforum: Impulse nach Covid mit Spitzenreferenten

Innsbruck – Wie geht es weiter und was erwartet die Welt in einer postpandemischen Zeit? Beim 30. Tiroler Wirtschaftsforum von Industriellenvereinigung und Tiroler Tageszeitung treffen am 3. November in Innsbruck wieder international herausragende Experten auf kreative Fachleute. Nach der Corona-bedingten Zwangspause im Vorjahr wird heuer nichts Geringeres diskutiert als die Zukunft. Sechs Vortragende geben dafür den ganzen Tag über Impulse.