Umbruch, Krisen, Ängste: Hilfe für junge Erwachsene in eigener, neuer Tagesklinik in Innsbruck

Innsbruck, Hall – Vor zig Jahren wurde ein Gesetz geschrieben, in dem steht, dass man ab dem 18. Geburtstag erwachsen und volljährig ist. Auch was die klinische bzw. psychiatrische Versorgung betrifft, hat man mit 18 einen scharfen Übergang in die Erwachsenenpsychiatrie geschaffen. Doch so einfach ist das nicht.