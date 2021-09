Super League bleibt reale Bedrohung: UEFA forciert juristischen Kampf

Bei einem Gericht in Madrid wurde eine Absetzung des für die dort anhängigen Club-Klagen zuständigen Richters Manuel Ruiz de Lara beantragt. Diesem wurde die Unparteilichkeit abgesprochen. Bis zu einer Klärung müsse er bereits seine Arbeit ruhen lassen, da es "erhebliche Unregelmäßigkeiten" gebe, so die Verbandsforderung.

"In Übereinstimmung mit dem spanischen Recht - und im grundlegenden Interesse der Gerechtigkeit - erwartet die UEFA von dem betreffenden Richter, dass er bis zur vollständigen und ordnungsgemäßen Prüfung dieses Antrags unverzüglich beiseite tritt", hieß es am Dienstag in einer UEFA-Mitteilung.