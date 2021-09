23 Festnahmen: Behörden hoben großen Drogenring in Südtirol aus

Trient/Bozen – Die Staatsanwaltschaft Trient hat gegen 23 mutmaßliche Mitglieder eines Drogendealerrings, dem internationaler Drogenhandel vorgeworfen wird, Haftbefehle erlassen. In den Sog der Ermittlungen sind insgesamt 83 Personen geraten. Der Ring soll vor allem die Südtiroler Städte Bozen und Meran mit Drogen beliefert haben. Die Festnahmen erfolgten in mehreren italienischen Städten, teilte die Polizei in Trient am Dienstag mit