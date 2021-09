SEKURUM zeigt die Zukunft der Paketzustellung: myRENZbox

SEKURUM: Gerade beim Thema Sicherheit lohnt es sich auf Experten zu vertrauen und nichts dem Zufall zu überlassen. © SEKURUM

Das junge und sympathische Team, unter der Leitung von Gerold Tramposch, bietet für nahezu jede Anforderung und Objektgröße die richtige, sicherheitstechnische Lösung. Vom erfolgreichen Tiroler Unternehmen im Innsbrucker Stadtteil Wilten, werden Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Sicherheitstechnik angeboten. Vom Zusatzschloss, mechanische und elektronische Schließsysteme, Zutrittskontrollen bis hin zu Fenstersicherungen und Briefkastenanlagen uvm., wird alles abgedeckt. Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Produktschulungen und enger Kontakt mit der Industrie, garantieren Kundinnen und Kunden, immer nach aktuellem Stand der Technik beraten und betreut zu werden.

Kompetente Fachberatung und vier Onlineshops

Tresor-Onlineshoppen können Kundinnen und Kunden in einem der vier Online-Shops. Ing. Nadine König leitet seit 2015 den Geschäftsbereich Tresore. Unterstützt wird Sie dabei von Roland Schönhart, welcher seither den gesamten Online-Auftritt des Unternehmens sowie die Webshops pflegt und kontinuierlich anpasst. Mechanische und elektronische Schließsysteme werden unter der Leitung von Florian Moll und Richard Valenticz in enger Abstimmung mit Kundinnen und Kunden geplant. Viele tausend Schließzylinder werden jährlich durch die Montageteams verbaut und sorgen somit für mehr Sicherheit!

mySEKURUMbox: Sich kontatklos und unabhängig vom Logistiker Pakete zustellen lassen und rund um die Uhr mit einem persönlichen Code abholen. © Sekurum

mySEKURUMbox: Click & collect mit Bezahlfunktion

mySEKURUMbox heißt die Innovation. Als erstes Tiroler Unternehmen wird eine Click-&-Collect-Anlage mit Bezahlfunktion der Fa. Renz angeboten. Die Fa. Renz aus Kirchberg an der Murr ist europäischer Marktführer im Bereich Briefkasten/Paketfachanlagen. Neben den regulären Öffnungszeiten ist es ab sofort für alle Kundinnen und Kunden möglich, bestellte Ware 24/7 direkt in der mySEKURUMbox in der Innsbrucker Leopoldstraße 48 abzuholen und direkt an der Abholanlage zu bezahlen.

Viele Kunden schätzen diesen Service, da Öffnungszeiten nicht für jeden gleich optimal sind. Diese Art von Abholung und Zustellung ist nicht nur für den Handel oder Gewerbetreibende möglich, auch für Wohnhausanlagen bietet sich eine Paketfachanlage optimal an.

Einzigartig in Österreich! Bestellte Waren 24/7 abholen und mit Bankomat bezahlen in der mySEKURUMbox Paketfachanlage in Innsbruck/Leopoldstraße 48. © SEKURUM

Unabhängig vom Logistiker, kann an der Paketfachanlage für Wohnungen 24/7 kontaktlos zugestellt sowie abgeholt werden. Der Empfänger wird in Echtzeit über das Eintreffen des Paketes per Smartphone-APP oder Mail informiert.

Um das Paket zu entnehmen, kann der Empfänger zwischen PIN-Code an der Anlage, öffnen per Bluetooth über das Smartphone oder per RFID oder NFC Chip wählen. Jeder Nutzer kann seine persönlichen Logistiker selbst definieren. So steht es dem Nutzer frei, sich seine Brötchen täglich zustellen zu lassen oder die Übergabe von Wäsche an einen Wäscheservice zu organisieren. Auch Nachbarn untereinander können Übergaben unkompliziert über die myRENZbox Paketfachanlage managen.